Кямран Алиев переназначен генеральным прокурором

Кямран Байрам оглу Алиев переназначен генеральным прокурором Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.