https://news.day.az/politics/1749388.html Кямран Алиев переназначен генеральным прокурором - РАСПОРЯЖЕНИЕ Кямран Байрам оглу Алиев переназначен генеральным прокурором Азербайджанской Республики. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кямран Алиев переназначен генеральным прокурором - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Кямран Байрам оглу Алиев переназначен генеральным прокурором Азербайджанской Республики.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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