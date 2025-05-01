Итальянские депутаты посетили Ханкенди - ФОТО
Делегация парламента Италии в составе членов группы дружбы Италия-Азербайджан прибыла в Ханкенди 1 мая в рамках визита на освобожденные от оккупации территории.
Делегацию встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, сообщает Day.Az.
Как сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в рамках визита парламентарии посетили площадь Победы, Карабахский университет.
Отметим, что делегацию сопровождали депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-итальянским межпарламентским связям Азер Керимли и другие официальные лица.
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