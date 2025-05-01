Состоялось очередное заседание Координационного совета Азербайджана

1 мая состоялось очередное заседание Координационного совета в сфере противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем, финансированию терроризма, распространению оружия массового уничтожения и его финансированию, созданного на основании Постановления Кабинета министров номер 451 от 23 декабря 2023 года.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, заседание открыл заместитель премьер-министра, председатель Координационного совета Самир Шарифов.

Он отметил необходимость анализа работы, проведенной Советом в 2024 году в рамках исполнения задач, вытекающих из утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 февраля 2023 года "Национального плана действий по борьбе с легализацией имущества, нажитого преступным путем, и финансированием терроризма на 2023-2025 годы", сказав, что реализация данных мер подготовит почву для более эффективной системы противодействия легализации преступно нажитого имущества и финансированию терроризма в стране. В то же время, председатель Совета особо подчеркнул, что Комитет MONEYVAL Совета Европы направил запрос о представлении доклада о прогрессе, отметив значение успешного завершения этого отчета.

На заседании был заслушан отчет председателя правления Службы финансового мониторинга Заура Фатизаде об исполнении задач Национального плана действий, предусмотренных на 2024 год. Также были заслушаны сообщения представителей Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Центрального банка и Государственной налоговой службы о текущем состоянии проделанной работы, а также широко обсуждено состояние подготовки к оцениванию прогресса, которую в этом году проведет Комитет MONEYVAL Совета Европы, и другие вопросы.

По итогам заседания была достигнута договоренность о представлении отчета о состоянии выполнения Национального плана действий на 2024 год в Комиссию по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики, а также определены дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять в целях подготовки к представлению отчета о прогрессе в MONEYVAL, и приняты другие решения.