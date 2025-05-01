Экстремальное мытье окон в Новосибирске

Экстремальное мытьё окон на 14-м этаже сняли в Новосибирске.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Домохозяйка исполнила бытовой трюк в доме №75 на улице Московской.