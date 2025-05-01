https://news.day.az/world/1749370.html Экстремальное мытье окон в Новосибирске - ВИДЕО Экстремальное мытьё окон на 14-м этаже сняли в Новосибирске. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Домохозяйка исполнила бытовой трюк в доме №75 на улице Московской.
Экстремальное мытье окон в Новосибирске - ВИДЕО
Экстремальное мытьё окон на 14-м этаже сняли в Новосибирске.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Домохозяйка исполнила бытовой трюк в доме №75 на улице Московской.
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