Азербайджан и Северная Македония обсудили экономическое и торговое сотрудничество

Сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с делегацией Республики Северная Македония во главе с заместителем министра иностранных дел и внешней торговли Зораном Димитровским.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались отношения между Азербайджаном и Северной Македонией, стоящие на текущей двусторонней и многосторонней повестке дня, а также региональные и глобальные события.

"Стороны выразили удовлетворение возросшей в последнее время динамикой визитов и контактов на высоком уровне, подчеркнув важность механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел для дальнейшего укрепления межгосударственного диалога.

Обсуждались возможности сотрудничества в сфере экономики и торговли, а также наличие широких перспектив развития партнерства в области традиционной и возобновляемой энергетики. С удовлетворением было отмечено, что Северная Македония вошла в число стран, получающих азербайджанский природный газ.

Особое внимание было уделено вопросам гуманитарного взаимодействия. Подчёркнута важность укрепления связей между народами двух стран, развития сотрудничества в области образования, культуры и туризма.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал делегацию о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о факторах, препятствующих этому процессу. Он отметил, что для достижения окончательного мирного соглашения необходимо устранение территориальных претензий к Азербайджану в Конституции Армении, а также упразднить утративших актуальность организаций, таких как Минская группа ОБСЕ.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день были проведены первые политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Северная Македония. Со стороны Азербайджана политическими консультациями руководил заместитель министра Фариз Рзаев, а со стороны Северной Македонии - заместитель министра иностранных дел и внешней торговли Зоран Димитровски", - говорится в информации ведомства.