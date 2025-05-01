https://news.day.az/world/1749390.html В Турции произошло землетрясение В городе Кютахья, расположенном в западном регионе Турции, произошло землетрясение. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) министерства внутренних дел Турции. Согласно информации, сила землетрясения составила 4,2 балла.
В Турции произошло землетрясение
В городе Кютахья, расположенном в западном регионе Турции, произошло землетрясение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) министерства внутренних дел Турции.
Согласно информации, сила землетрясения составила 4,2 балла.
Эпицентр находился в городе Симав, очаг землетрясения залегал на глубине 10,66 километра.
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