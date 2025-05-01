В Китае сделали заявление о происхождении коронавируса

Информационное бюро Госсовета КНР обнародовало "Белую книгу", в которой утверждается, что коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться в США раньше, чем в китайском Ухане.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Mail.

"Существенные доказательства свидетельствуют о том, что COVID-19 мог появиться в Соединенных Штатах раньше, чем было заявлено официально, и раньше, чем произошла вспышка в Китае", - говорится в документе.

Особое внимание в "Белой книге" уделено американскому штату Флорида, где официально выявили первый случай заражения 1 марта 2020 года. Однако, согласно информации из открытых источников, коронавирус в штате начал распространяться уже в январе. При этом большинство заболевших не покидали пределы страны. Позже, как уточняется в книге, американская сторона удалила эту информацию, а сотрудников, которые отвечали за обработку данных, уволили.