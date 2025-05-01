Вице-премьер Южной Кореи ушёл в отставку

Премьер-министр Республики Корея Хан Док Су, который исполняет обязанности президента, принял отставку вице-премьера Чхве Сан Мока, который занимал к этому моменту второе место в правительстве по старшинству.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap.

Хан Док Су сам подал в отставку ранее в четверг, чтобы, как предполагается, баллотироваться на выборах президента 3 июня. Но его полномочия, как ранее ожидалось, действуют до полуночи по местному времени. Чхве Сан Мок по принципу старшинства должен был стать следующим и. о. президента со 2 мая. Чхве Сан Мок с 27 декабря по 24 марта уже выполнял функции главы государства, пока шло разбирательство по импичменту Хан Док Су.

Чхве Сан Мок заявил о намерении уйти в отставку около 22:28 по местному времени - за 4 минуты до того, как спикер парламента начал представлять инициативу об импичменте вице-премьера на пленарной сессии Национального собрания. Через 20 минут Хан Док Су принял отставку своего заместителя. Рёнхап указывает, что парламент собирался провести голосование по вопросу уже в четверг, но теперь для него отсутствует основание в связи с отставкой Чхве Сан Мока.

До этого в четверг Верховный суд Республики Корея не согласился с решением суда второй инстанции, который оправдал лидера оппозиции Ли Чжэ Мёна. В парламенте большинство контролирует Демократическая партия "Тобуро", которую ранее возглавлял Ли Чжэ Мён.