Заместитель вице-президента SOCAR избран членом Исполкома IGU

Заместитель вице-президента азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Виталий Беглярбеков избран членом Исполнительного комитета Международного газового союза (IGU) на 2025-2028 годы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, на выборах, завершившихся 25 апреля 2025 года, проголосовали более 60 членов IGU.

Было отмечено, что новосформированный комитет из шести человек начнет свою деятельность после 29-й Всемирной газовой конференции, которая пройдет в Пекине с 19 по 23 мая.

Виталий Беглярбеков, более тридцати лет проработавший в нефтегазовой промышленности, участвовал в процессах коммерческих переговоров и управления нефтяными месторождениями "Азери-Чираг-Гюнешли", газоконденсатным месторождением "Шахдениз", нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан. Он также был привлечен к переговорам по Южному газовому коридору и внес свой вклад в работу по расширению Южно-Кавказского трубопровода посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP), которые имеют важное значение для диверсификации поставок газа в Европу.

Напомним, что азербайджанский газ на сегодня поставляется в 12 стран, 10 из которых - европейские. Это еще раз демонстрирует стратегическое значение Азербайджана как надежного энергетического партнера.

Отметим, что Международный газовый союз, основанный в 1931 году, является глобальной организацией, зарегистрированной в Веве, Швейцария, а его секретариат находится в Лондоне, Великобритания.

IGU - это организация, членами которой являются более 80 стран, охватывающая более 90% мирового рынка газа и каждый сегмент цепочки создания стоимости газа. IGU является организатором престижных международных мероприятий, таких как Всемирная газовая конференция (WGC2025), Всемирная конференция по СПГ (LNG2026) и Международная конференция газовых исследований (IGRC2027).