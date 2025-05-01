Уолтца назначат постпредом США при ООН

Нынешний помощник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц будет назначен постоянным представителем США при ООН, заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я рад сообщить, что выдвину Майка Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН", - написал он в Truth Social.

Трамп сообщил, что временно исполняющим обязанности главы СНБ станет госсекретарь США Марко Рубио, который также продолжит выполнять свою работу в Госдепартаменте.