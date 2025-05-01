В газете Türkiye опубликован материал о преступлениях армян против азербайджанцев

Одно из ведущих турецких печатных изданий - газета Türkiye проинформировала многомиллионную аудиторию о зверствах армян в Азербайджане, где на освобожденных от оккупации территориях продолжают находить массовые захоронения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, газета привлекла внимание к обнаружению вблизи городов Шуша и Ходжалы двух новых массовых захоронений азербайджанцев, ставших жертвами зверств армян.

Издание привело данные Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, а также поделилось фотоснимками извлеченных останков, особо подчеркнув, что часть жертв армянской агрессии периода Первой Карабахской войны подверглись пыткам.

"Армяне безжалостно убивали жителей Азербайджана", - говорится в публикации, где также указывается, что о судьбе не менее 3 990 жителей районов Азербайджана, подвергшихся военной агрессии со стороны Армении, все еще ничего неизвестно.

При этом в Иреване настойчиво избегают распространения информации по данному вопросу, констатирует газета Türkiye.