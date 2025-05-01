Cильное землетрясение в Аргентине

В западной части Аргентины, в провинции Ла-Риоха, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки произошли примерно в 104 километрах северо-западнее одноимённого города, население которого составляет около 162 тысяч человек.

Очаг стихии залегал на глубине 131 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.