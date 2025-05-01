https://news.day.az/world/1749453.html Cильное землетрясение в Аргентине Землетрясение магнитудой 5.8 зарегистрировано в провинции Ла-Риоха на западе Аргентины. Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Согласно данным, эпицентр подземных толчков находился в 104 км к северо-западу от города Ла-Риоха, где проживают порядка 162 000 человек.
Cильное землетрясение в Аргентине
В западной части Аргентины, в провинции Ла-Риоха, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки произошли примерно в 104 километрах северо-западнее одноимённого города, население которого составляет около 162 тысяч человек.
Очаг стихии залегал на глубине 131 км.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре