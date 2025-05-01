https://news.day.az/officialchronicle/1749460.html

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили дом Полада Гашимова - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с семьей Национального героя Полада Гашимова. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены наша славная Победа в 44-дневной войне, героизм сынов Отечества, выражена благодарность матерям, воспитавшим героев.