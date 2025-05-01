https://news.day.az/world/1749457.html Вучич обозначил внешнеполитический курс Сербии Президент Сербии Александр Вучич подтвердил приверженность Белграда европейскому курсу, несмотря на свой визит в Москву на торжества по случаю Дня Победы 9 мая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Вучич обозначил внешнеполитический курс Сербии
Президент Сербии Александр Вучич подтвердил приверженность Белграда европейскому курсу, несмотря на свой визит в Москву на торжества по случаю Дня Победы 9 мая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ходе визита в США Вучич подчеркнул, что участие в московских мероприятиях было обязательством перед сербским народом, взятым им еще до выборов.
"Сербия находится на европейском пути и не сойдет с него", - заявил Вучич. Он также выразил готовность лично нести ответственность за принятые решения, заявив, что готов к любым личным санкциям.
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