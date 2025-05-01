Продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

1 мая продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Лёвы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Сначала судья Зейнал Агаев представил Зейнаб Саламову, которая будет участвовать в процессе в качестве переводчика с английского языка в связи с рассмотрением в суде англоязычных материалов.

Судья представил потерпевшим, впервые участвующим в судебном разбирательстве, судебный состав, переводчиков и т.д., а также разъяснил их права и обязанности в соответствии с законодательством.

В ходе процесса была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, что обвиняемый Аркадий Гукасян находился в Шуше сразу после ее оккупации.

В ходе рассмотрения видеоматериалов помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли заявил, что кадры были сняты сразу после оккупации города Шуша, и задал вопросы А.Гукасяну.

Отвечая на вопросы, обвиняемый перечислил имена людей, кто был с ним в Шуше на видеокадрах: "Посередине, в штатском - водитель. За моей спиной, в костюме - Олег Исаян. На заднем плане я узнал Армена Исагулова. Второй - Зорий Балаян. В штатском - Василий Атаджанян. Сейчас к месту водителя подошел епископ Паргев... Остальных не знаю. Видимо, просто военнослужащие".

Затем было показано видео, на котором обвиняемый Давид Ишханян преграждает путь азербайджанским солдатам, желающим предотвратить оккупацию города Шуша.

В видеоматериале видно, что Д.Ишханян и его группировка перекрыли дорогу по приказу Монте Мелконяна с целью остановить продвижение в направлении Ходжавенда азербайджанских военнослужащих, которые пытались не допустить оккупации города Шуша.

На видеозаписи видно, что 15 мая 1992 года в бою умер командир отряда Армен Авокян, на его место был назначен Давид Ишханян.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, обвиняемый Д.Ишханян сказал, что факты, представленные в видеоматериале, не соответствуют действительности и что сам видеоматериал был снят в пропагандистских целях. По его словам, данный видеоматериал был подготовлен в начале 2020 года на территориях Азербайджана, находившихся в свое время под оккупацией, в преддверии так называемых "парламентских и президентских выборов" самопровозглашенного режима: "Целью этого была пропаганда. В то время я ходил с тростью. Даже при желании физически не мог бы там участвовать".

В суде также были продемонстрированы и рассмотрены кадры видеоматериала, в котором приводится интервью обвиняемого Араика Арутюняна. В фильме А.Арутюнян рассказывает об одном из армянских командиров взвода, участвовавшем в боях при Кяркиджахане, Малыбейли и др.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей, А.Арутюнян заявил, что не принимал участия в этих боях, во время упомянутых боев он учился в Сельскохозяйственном институте в Иреване. По его словам, он сказал так для того, чтобы его "заслуги" во время войны не подвергались сомнению, пока он был "кандидатом" в самопровозглашенном режиме в 2020 году. А.Арутюнян отметил: "Когда я готовил свои документы, я вызвал свидетелей, чтобы они сказали, что я якобы участвовал в военных операциях. Там должна была быть отражена моя служба в тот период. Они должны были предоставить информацию, что были свидетелями моего участия там. Я вообще эти данные (о боях - ред.) получал от друзей и якобы служил с ними с сентября. Подробности я знаю из дневника моего брата. Без этого моя служба в тот период была бы поставлена под сомнение на "выборах" 2020 года. Что-то нужно было отснять, чтобы доказать, что я участвовал в боевых действиях. Но дело в том, что в то время я был студентом".

Отвечая на вопрос своего адвоката, он сообщил, что переехал в Карабах на постоянное место жительства в конце августа - начале сентября 1993 года.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей, Араик Арутюнян заявил, что лица, руководившие операцией по оккупации города Шуша, также участвовали в оккупации Лачинского района.

Ссылаясь на видеоматериалы, представленные во время предыдущего судебного процесса, он сказал, что знаком с лицами, руководившими оккупацией города Шуша (Самвел Бабаян, Сейран Оганян, Валерий Читчян, Аркадий Карапетян и др.), за исключением Валерия Читчяна.

"Все, о чем говорится в фильме, соответствует действительности. Они участвовали не только в Шушинской, но и в Лачинской операции. Я хочу сказать, что Шушинская операция была первой единой операцией. Они продолжали операцию еще несколько дней, с 17 по 19 мая.

А.Арутюнян также сообщил, что Зорий Балаян часто посещал Карабах, встречался со всеми "руководящими лицами".

На суде были продемонстрированы и рассмотрены документы, касающиеся ряда преступных инцидентов, произошедших до оккупации села Гарадаглы, в том числе сбития азербайджанского вертолета в Гарадаглы.

К этим преступлениям относятся нападения армян на село Гарадаглы в 1989, 1990 и 1991 годах, убийство азербайджанского населения, сожжение трупов, нанесение увечий, разграбление села, угон скота жителей и т.д. Также были представлены документы, касающиеся фактов наличия погибших и раненых в результате неоднократных обстрелов пассажирских автобусов, где находились азербайджанцы.

На суде также были рассмотрены протоколы по факту сбития вертолета в Гаракенде 20 ноября 1991 года. Было сообщено, что все 22 человека, находившиеся на борту вертолета в момент инцидента, погибли. В тот же день в Ханкендинской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело и проведено расследование. В ходе осмотра места события не были обнаружены табельное оружие Магомеда Асадова, Исмета Гаибова, Игоря Плавского и Николая Жинкина и видеокамера марки Panasonic 450 AJ, принадлежащая оператору Фахраддину Шахбазову.

На суде был оглашен отрывок из книги брата Монте Мелконяна - Маркара Мелконяна "Путь моего брата". В отрывке отмечалось: "В 5 часов дня отряды выполнили свою задачу. С армянской стороны в тот день был убит только один боец, в то время как с вражеской стороны было убито двое, и сорок восемь пленных азербайджанцев направлялись в сторону грузовика". В книге также повествуется о том, как некий армянский военнослужащий - "Шрам" Эдо - облил бензином нескольких раненых азербайджанских солдат и сжег их заживо. "К моменту, когда Монте подошел к канаве, там была только груда останков", - отмечается в книге.

Затем свидетели тех событий - потерпевшие дали показания и ответили на заданные им вопросы. Потерпевший Сейюр Нагиев в своих показаниях отметил, что родился в селе Гарадаглы, является жителем этого села, а из обвиняемых знает Давида Ишханяна: "Он из соседнего села".

С.Нагиев сообщил, что до оккупации Гарадаглы в 1992 году армянские военные регулярно атаковали село, убивали мирных жителей, сжигали дома, угоняли скот. Он заявил, что в период с 15 по 17 февраля 1992 года Гарадалы подвергался нападениям со всех сторон, село оказалось в осаде. В наступательной операции участвовали и наемники.

Отвечая на вопрос начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, потерпевший заявил, что нападения армянских военных на жителей села начались в 1989 году. По его словам, во время оккупации Гарадаглы были убиты его близкие, в том числе брат, дядя и три двоюродных брата: "Дадашев Эльдар Иса оглу, Нагиев Афтандил Ханлар оглу, Дадашев Угур Эльдар оглу, Дадашев Микаил Ислам оглу и Дадашев Манаф Ислам оглу. Два наших зятя и зятья моего дяди... На самом деле все убитые в Гарадаглы были родственниками. Судьба некоторых из них до сих пор неизвестна".

Потерпевший сообщил, что после оккупации села его, как и других жителей, взяли в заложники и отвезли в Ханкенди: "В студеную, морозную погоду заложников подвергали чудовищным пыткам". Он отметил, что благодаря посредничеству Аллахверди Багирова заложники были переданы азербайджанской стороне.

С.Нагиев сообщил, что во время нападений на село армянскими военными руководил командир батальона "Арабо" Манвел Егиазарян. По предложению государственного обвинителя в суде была продемонстрирована фотография Манвела Егиазаряна. С.Нагиев признал в человеке на фотографии Манвела Егиазаряна.

Житель Гарадаглы Видади Гусейнов в своих показаниях сообщил, что события начались в 1988 году, азербайджанцы регулярно подвергались нападениям. "Они (армяне - ред.) нападали на автобусы и обстреливали мирных жителей. Мирных жителей сжигали заживо и угоняли их скот. Азербайджанцев привязывали к дереву и расстреливали", - сказал потерпевший.

По его словам, в феврале 1992 года Гарадаглы подвергся нападению с четырех сторон. Потерпевший сообщил, что на момент нападения в селе находилось 118 мирных жителей - азербайджанцев, среди которых были женщины, дети и старики. 400-500 вооруженных армян напали на мирное население. Часть нападавших были боевиками из Армении, а часть - наемниками. Село было оккупировано 17 февраля.

Потерпевший Ильгар Гусейнов рассказал, что после взятия в заложники во время оккупации их увезли на грузовиках, а 33 человека расстреляли в местечке под названием Бейлик багы: "Они остановили машину там и расстреляли 33 человек. А остальных, в том числе и меня, увезли в сторону Ханкенди".

Он рассказал, что во время содержания под стражей в Ханкенди его пытали, а через 45 дней обменяли на армянского пленного.

Потерпевший Амираслан Гулиев заявил, что 17 февраля 1992 года армянские военнослужащие атаковали Гарадаглы с четырех сторон. По его словам, более 30 азербайджанских заложников были выведены из машины и расстреляны. Тела были сброшены в ближайший колодец. Машины несколько раз останавливали на дороге для расстрела части заключенных. Остальных отвезли в Ханкенди, где подвергли пыткам.

Потерпевший Бахшейш Гусейнов рассказал, что, когда в феврале 1992 года село было оккупировано, его взяли в заложники: "Они отвезли меня в Ханкенди вместе с другими пленными и заложниками. Там они пытали нас каждый день. Они пытали наши тела шилом". Потерпевший рассказал, что его держали в заложниках 56 дней.

Потерпевший Шамхал Ширинов также рассказал, что в 1991-1992 годах Гарадаглы регулярно подвергался обстрелам, жители села подвергались нападениям, азербайджанцы убивались, а их имущество разграблялось. По его словам, в то время село фактически находилось в осаде, все коммуникации с другими районами села были прерваны, что привело к острой нехватке продовольствия. Во время оккупации села его тоже взяли в заложники. Некоторые из заложников, взятых вместе с ним, были расстреляны. Потерпевший рассказал, что во время нахождения в заложниках его подвергали чудовищным пыткам, вырывали зубы, избивали, ему были нанесены многочисленные телесные повреждения.

Очередное заседание суда назначено на 2 мая.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.