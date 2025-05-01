Дания застрахует флот на случай военных действий

Дания решила застраховать свой торговый флот из-за угрозы военных конфликтов как третьих стран, так и с участием самой Дании. Соответствующий законопроект представило правительство страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Ritzau.

"Речь идет о проявлении должной осмотрительности. Крайне важно, чтобы мы могли поддерживать работу датского торгового флота в случае войны", - прокомментировал инициативу министр бизнеса Дании Мортен Бедсков.

Законопроект предполагает выделение из бюджета страны датскому Институту военного страхования кредита в размере 6 миллиардов крон (менее 1 миллиарда долларов США) для покрытия потенциального ущерба торговому флоту. При этом в мирное время учреждение не будет нести никаких расходов.