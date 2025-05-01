https://news.day.az/society/1749448.html По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов - Дата "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) в связи с растущим пассажиропотоком назначает дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку с 9 по 11 мая. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО.
По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов - Дата
"Азербайджанские железные дороги" (AЖД) в связи с растущим пассажиропотоком назначает дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку с 9 по 11 мая.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО.
"Информацию о расписании движения и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на нашем сайте (www.ady.az), в приложении ADY Mobile или в круглосуточном контактном центре 1822", - говорится в сообщении.
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