По одному из ж/д направлений увеличивается количество рейсов

"Азербайджанские железные дороги" (AЖД) в связи с растущим пассажиропотоком назначает дополнительные рейсы на маршруте Баку-Агстафа-Баку с 9 по 11 мая.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО.

"Информацию о расписании движения и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на нашем сайте (www.ady.az), в приложении ADY Mobile или в круглосуточном контактном центре 1822", - говорится в сообщении.