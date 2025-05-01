Дочь Билла Гейтса рассказала о возможном недуге отца

Дочь сооснователя корпорации Microsoft Билла Гейтса Фиби в подкасте Call Her Daddy рассказала о возможном синдроме Аспергера у отца.

Как передает Day.Az, об этом пишет New York Post.

"Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера", - заявил 22-летняя Фиби, добавив, что ее парням было страшно знакомиться с отцом, когда она приводила их домой.

Издание отмечает, что сам миллиардер никогда публично не заявлял о наличии у него расстройства аутистического спектра.