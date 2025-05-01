https://news.day.az/popularblog/1749450.html Дочь Билла Гейтса рассказала о возможном недуге отца Дочь сооснователя корпорации Microsoft Билла Гейтса Фиби в подкасте Call Her Daddy рассказала о возможном синдроме Аспергера у отца. Как передает Day.Az, об этом пишет New York Post. "Мой папа довольно социально неловкий.
Дочь Билла Гейтса рассказала о возможном недуге отца
Дочь сооснователя корпорации Microsoft Билла Гейтса Фиби в подкасте Call Her Daddy рассказала о возможном синдроме Аспергера у отца.
Как передает Day.Az, об этом пишет New York Post.
"Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера", - заявил 22-летняя Фиби, добавив, что ее парням было страшно знакомиться с отцом, когда она приводила их домой.
Издание отмечает, что сам миллиардер никогда публично не заявлял о наличии у него расстройства аутистического спектра.
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