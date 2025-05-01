В Баку созданы две комиссии по сносу устаревших зданий

В Баку созданы две комиссии, связанные со сносом зданий, срок эксплуатации которых истёк и которые портят архитектурный облик города.

Как передает Day.Az, в рамках реализации нового Генерального плана столицы, при Исполнительной власти города Баку создана специальная комиссия, которой предоставлены полномочия по выкупу и переносу жилых и нежилых построек, расположенных на определённых участках - в частности, на территории Ясамальского района: проспект Азербайджана, улицы Низами, Рзы Гулиева, Набат Ашурбековой, Мирзы Фатали Ахундзаде, Чингиза Мустафаева и Мирзааги Алиева.

Граждане, владеющие недвижимостью на указанных улицах, должны обратиться в комиссию по адресу: ул. Мирзы Фатали Ахундзаде, 4, с соответствующими документами.

Для обеспечения прозрачности и контроля над процессом создана вторая комиссия - при Кабинете министров.