https://news.day.az/world/1749470.html Израиль накрыла мощная песчаная буря - ВИДЕО На Израиль обрушилась сильная песчаная буря, когда ветры пронеслись по южным районам страны, снизив видимость почти до нуля. Как передает Day.Az, на видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как огромное облако пыли окутало пустыню Негев и город Беэр-Шеву на юге Израиля, окрасив небо в янтарный цвет.
Израиль накрыла мощная песчаная буря - ВИДЕО
На Израиль обрушилась сильная песчаная буря, когда ветры пронеслись по южным районам страны, снизив видимость почти до нуля.
Как передает Day.Az, на видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как огромное облако пыли окутало пустыню Негев и город Беэр-Шеву на юге Израиля, окрасив небо в янтарный цвет.
Местные СМИ сообщили, что песчаная буря достигла израильской военной базы в Негеве.
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