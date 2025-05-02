https://news.day.az/world/1749470.html

Израиль накрыла мощная песчаная буря - ВИДЕО

На Израиль обрушилась сильная песчаная буря, когда ветры пронеслись по южным районам страны, снизив видимость почти до нуля. Как передает Day.Az, на видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как огромное облако пыли окутало пустыню Негев и город Беэр-Шеву на юге Израиля, окрасив небо в янтарный цвет.