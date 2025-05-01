В Сумгайыте обнаружен труп мужчины

В городе Сумгайыт на улице обнаружен труп мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в 13-го микрорайоне города. Умершим оказался Ибрагим Кязым оглы Гулиев, 1940 года рождения.

Тело было передано соответствующим структурам для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту проводится расследование.