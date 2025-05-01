https://news.day.az/society/1749466.html В Сумгайыте обнаружен труп мужчины В городе Сумгайыт на улице обнаружен труп мужчины. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в 13-го микрорайоне города. Умершим оказался Ибрагим Кязым оглы Гулиев, 1940 года рождения. Тело было передано соответствующим структурам для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту проводится расследование.
В Сумгайыте обнаружен труп мужчины
В городе Сумгайыт на улице обнаружен труп мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в 13-го микрорайоне города. Умершим оказался Ибрагим Кязым оглы Гулиев, 1940 года рождения.
Тело было передано соответствующим структурам для проведения судебно-медицинской экспертизы. По факту проводится расследование.
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