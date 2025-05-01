Имя этому - Геноцид: о бесконечности преступлений Армении против Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Это новость, которая доказывает беспорную истину - реальный масштаб преступлений против Азербайджана и азербайджанцев, совершенных Арменией, до конца не известен. Да, в Ходжалинском районе Азербайджана обнаружено новое массовое захоронение. Это человеческие останки и различные предметы одежды. На месте находятся представители СМИ, которые сообщают леденящие кровь подробности.

"На освобожденных территориях продолжают поиски пропавших без вести граждан Азербайджана. В результате раскопок, которые были проведены в апреле, было обнаружено 2 захоронения. Одно из них расположено на дороге Аскеран-Ходжалы. Здесь предположительно находятся останки 7 человек. В целом, за весь период было выявлено 25 массовых захоронений", - сообщил замглавы рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

По словам Самедова, второе массовое захоронение обнаружено недалеко от Шуши, в районе пересечения дорог Шуша-Ханкенди и Шуша-Лачин.

"На этом месте были найдены останки как минимум пяти человек. Захоронение выявлено во время строительных работ, останки уже эксгумированы", - сообщил он.

По словам Э. Самедова, на останках тел в массовом захоронении, обнаруженном ранее в Ходжалы, имелись явные признаки насильственной смерти и жестоких пыток.

"Люди подверглись зверским пыткам, прежде чем были хладнокровно убиты. После этого их тела были погребены в массовом захоронении", - сказал Эльдар Самедов.

Он добавил, что в результате агрессии Армении против Азербайджана, по имеющимся на сегодняшний день данным, зарегистрировано 3990 пропавших без вести лиц. А еще он добавил, что в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан на сегодня 210 человек числятся пропавшими без вести в связи с Ходжалинским геноцидом.

"Из них 38 - дети, 42 - военнослужащие, остальные - гражданские лица. Из 18 человек, обнаруженных в Ходжалы в прошлом году, останки 10 человек были переданы их семьям. Продолжается процесс идентификации остальных останков", - констатировал Э. Самедов.

В этой связи напомню, что после окончания 44-дневной войны на освобождённых территориях Азербайджана было обнаружено не менее 10 массовых захоронений. В этих братских могилах найдены останки более 400 человек.

Массовые захоронения были обнаружены в различных населённых пунктах, включая сёла Сарыджалы (Агдамский район), Дашалты (Шушинский район), Эдилли (Ходжавендский район), Фаррух (Ходжалинский район), Юхары Сеидахмедли (Физулинский район), а также в городах Кельбаджар, Агдам и Шуша. Эти находки свидетельствуют о серьёзных нарушениях международного гуманитарного права во время конфликта. В частности, в селе Эдилли на глубине трёх метров были погребены останки 15-20 мирных жителей, убитых после захвата в заложники.

Также напомню, что с признательными показаниями в Бакинском военном суде выступают бывшие лидеры карабахской хунты. Например, Mадат Бабаян признал свое участие в убийствах безоружных людей и заявил: "Мы совершили ошибку". Он сообщил, что видел в Ходжалы около 150 тел, среди которых были тела детей, стариков и женщин. Тела, по словам Бабаяна, армянские военные собрали на машины и увезли.

Иные бывшие лидеры карабахской хунты, выступая в суде, признают - все чудовищные преступления против Азербайджана и азербайджанцев совершались с ведома и по прямому приказу бывшего и нынешнего военно-политического руководства Армении. И это более, чем обоснованный ответ всем тем мерзавцам в дорогих костюмах, которые пытаются до сих пор обелять Армению, попутно имея наглость очернять нашу страну.

Таковые, увы, есть в США, России, Франции, Канаде, Бельгии, Греции и в ряде иных стран мира. По сути, они взяли на душу тяжелый грех "оправдания" тех, кто виновен в массовых убийствах азербайджанских стариков, женщин, детей. Реальное число такого рода жертв, как видим, до конца не известно и продолжает расти. Но мы так и не услышали от этих очернителей Азербайджана ни одного осуждения в адрес Армении.

О чем это говорит? О том, что порой человеческая подлость и мерзость не имеет границ. А еще о том, что Азербайджан одержал поистине великую, историческую победу не только над Арменией и мировым армянством, но и над носителями таких нравственных "ценностей". Все они видят, как протекает суд над бывшими лидерами карабахской хунты, как стремительно восстанавливаются освобожденные территории Азербайджана. В том числе и Ходжалы.

Там ведутся масштабные строительные работы: восстановлены и строятся жилые дома, прокладываются дороги, налаживаются системы водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Также создаются социальные учреждения, включая школы и медицинские пункты, для обеспечения комфортной жизни возвращающихся жителей. На конец апреля 2025 года в Ходжалы вернулись 85 семей, что составляет 342 человека. Последняя группа переселенцев, состоящая из 33 семей (137 человек), прибыла в город в конце апреля. Им были предоставлены новые квартиры.

Вот так, в Ходжалы возвращается жизнь. И это резкий, мировоззренческий, морально-нравственный контраст с тем, что ставили во главу угла армянские оккупанты. Они действовали варварски, уничтожая все на своем пути, убивая азербайджанцев только за то, что они азербайджанцы. Имя всему этому - преступления против человечности, Геноцид.