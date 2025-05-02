В Азербайджане запустят новое полезное приложение

В скором времени в Азербайджане будет запущено приложение "Мобильное исполнение".

Как передает Day.Az, об этом заявила начальник пресс-службы министерства юстиции Азербайджана Ляман Гусейнзаде, выступая на панельной сессии "Медиаповестка в Год Конституции и Суверенитета" в рамках II Форума "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиа.

Она отметила, что в сфере исполнения судебных решений были достигнуты значительные результаты.

"Удалось обеспечить полное и беспрепятственное периодическое исполнение значительной части судебных решений в срок. В 2024 году количество завершённых исполнительных дел стало лучшим показателем за последние пять лет.

В целях совершенствования деятельности в сфере исполнения судебных решений информационная система "Электронное исполнение" была обновлена и обеспечена необходимыми функциями.

С помощью новой системы, обладающей широким функционалом, в 2025 году станет возможным дальнейшее улучшение показателей исполнительного обслуживания.

Кроме того, в скором времени будет запущено приложение "Мобильное исполнение".

С помощью приложения взыскатели и должники смогут через свои личные кабинеты получать всю необходимую информацию об исполнительном производстве, отслеживать статус исполнительного производства в реальном времени, контролировать историю платежей и остаток долга, а также следить за наложенными ограничениями", - сказала она.

Л.Гусейнзаде отметила, что целью создания приложения является минимизация взаимодействия между чиновниками и гражданами в процессе исполнения судебных решений, обеспечение подотчетности и прозрачности, а также предоставление гражданам и юридическим лицам услуг на месте.

"В целях повышения эффективности системы исполнения судебных решений, обеспечения альтернативности, оптимизации и распределения рабочей нагрузки, а также создания более доступной и эффективной системы исполнения судебных решений были подготовлены и представлены правительству проекты нормативно-правовых актов",- добавила она.