Председатель Верховного суда напомнил СМИ о правовых рамках

Свобода мысли и слова требует уважения к чести, достоинству и праву на личную неприкосновенность других лиц.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Коллегии Верховного суда Азербайджана Санан Гаджиев во время выступления на церемонии открытия II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиа.

По его словам, открытость информации о деятельности судебной системы также требует особого и взвешенного подхода. Речь идет не о доступе к любой информации, а о той информации, которая не затрагивает частную жизнь граждан, не относится к личной или семейной тайне.

"Наряду с этим, следует учитывать, что при распространении информации по уголовным делам необходимо соблюдать презумпцию невиновности в отношении обвиняемых, а также понимать, что формирование ошибочного общественного мнения по какому-либо делу может привести к необоснованному давлению на судью и помешать принятию им законного решения в соответствии с внутренним убеждением" ,- добавил С.Гаджиев.