Автор: Зульфугар Ибрагимов

Пост посла Армении во Франции это вам не просто какая-то должность. Это - школа. Школа провокаций и фальсификаций. Несколько лет этот пост занимала Асмик Толмаджян. Во время работы в Париже эта, с позволения сказать, послица, выполняя задание партии и правительства, сделала все для продвижения антиазербайджанских нарративов во Франции, укрепления вражды по отношению к нашей стране и формирования жадного и готового на любые мерзости лобби.

Теперь накопленный "дипломатический" опыт Толмаджян будет применяться в Швейцарии. В Берн ее перевели за большие заслуги. Как и все армянские дипломаты, посол Республики Армения сразу же занялась вопросами, связанные не с собственной страной, а с Азербайджаном. Посольства РА за рубежом, вообще, существует не для развития отношений с Арменией, а для разрушения отношений тех или иных стран с Азербайджаном.

Новая армянская послица тоже начала службу отечеству именно с этого. Накануне она провела встречу с главой отдела мира и прав человека Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (FDFA). О чем они говорили с Тимом Эндерлином? Ну, конечно же, о том, как помочь армянам вернуть свои утраченные позиции в Азербайджане, как заставить Баку при содействии "демократического мира" плясать под армянскую дудку и как наказать его, чтобы неповадно было. Все это Толмажян в своем микроблоге Х описала, как "установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе".

Что же, посол Армении взяла низкий старт, и, судя по уже оглашенным планам местной диаспоры, в Швейцарии армянство готовится к бенефису. Под прикрытием якобы нейтральности Швейцарии в конце мая в Берне планируется провокация против Азербайджана, в которую вовлечен, как не печально, Всемирный совет церквей и протестантская церковь этой страны. Дипломат, предки которой, судя по фамилии, очень любили нашу долму, может записать эту сходку армянофилов и исламофобов в свой актив, за что, само собой, получит кусочек сахара.

Швейцария хоть и позиционируется как нейтральная страна, армянству порой удается пробивать этот нейтралитет. Например, к услугам Толмаджян целая армия лоббистов, купленных ранее диаспорой в швейцарском парламенте. Вспомним резолюции против Баку и требования к правительству провести "форум мира" с целью возвращения армян в Карабахский регион Азербайджана. Правительство Швейцарии оказалось умнее парламентариев и от подобной провокации отказалось Однако послица, думается, будет изо всех сил стараться изменить ситуацию. Надо же оправдать высокое доверие.