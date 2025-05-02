На различных лиц в Азербайджане были совершены целевые TDoS-атаки

Были совершены целевые TDoS-атаки в отношении различных лиц в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал председатель временной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана против иностранных вмешательств и гибридных угроз Рамид Намазов в ходе общественных обсуждений комиссии на тему "Кибератаки на медиа-ресурсы Азербайджана".

"Это когда на телефонную линию цели безостановочно поступают многочисленные звонки с разных номеров. Цель - перегрузить систему и вывести её из строя, а также заблокировать легитимные звонки. Это можно назвать своего рода телефонным террором", - сказал председатель временной комиссии.

По его словам, также массово рассылались спам-письма на различные адреса электронной почты.

"Разумеется, эти действия были профессионально пресечены нашими соответствующими структурами", - добавил Р.Намазов.