В Баку назвали риски в формировании новой медиасреды

В формировании новой медиасреды могут возникнуть серьезные риски.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева во время выступления на церемонии открытия II Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством развития медиа.

"Среди них особое внимание следует уделить рискам, связанным с дезинформацией, разжиганию ненависти, нарушением неприкосновенности частной жизни, цифровым преследованием, кибернасилием, отвлечением от учебы, склонностью к вредоносным сферам и провоцированием агрессивного поведения. По этой причине деятельность в сфере медиа должна регулироваться как юридическими, так и этическими рамками, учитывая национально-культурные ценности, а главное, эта деятельность должна соответствовать принципам уважения и соблюдения прав человека",- сказала она.

Омбудсмен отметила, что в последние годы стремительный переход к цифровым технологиям, модернизация медиасреды и другие подобные инновации формируют качественно новую медиасреду.

"Особое внимание в деятельности омбудсмена уделяется более тесной и эффективной организации сотрудничества с международными и местными СМИ.

Это сотрудничество продолжается в направлении освещения деятельности омбудсмена в международных и местных СМИ, расследования проблем, освещаемых в прессе, обращений, поступающих от самих субъектов медиа, а также случаев нарушений прав человека, допущенных в связи с публикацией информации в СМИ, осуществления просветительских мероприятий.

Входящие жалобы, а также материалы, опубликованные в СМИ и на ресурсах социальных сетей, нарушающие права людей, особенно уязвимых групп населения, затрагивающие личную и семейную жизнь, честь и достоинство, подлежат расследованию нами совместно с соответствующими органами.

Защита прав представителей СМИ также находится в центре внимания. В рамках мандата Уполномоченного по правам человека по контролю за выполнением Закона Азербайджанской Республики "О получении информации", рассматриваются обращения медиасубъектов и журналистов, связанные с обеспечением их права на получение информации, а также с ответами на их запросы в установленные законодательством сроки, и принимаются необходимые меры.

Кроме того, законодательное закрепление функций Омбудсмена как независимого контрольного механизма по мониторингу и содействию реализации Конвенции о правах инвалидов и Конвенции о правах ребенка, а также реализации права на равенство и предотвращение дискриминации создает новые возможности для нашего совместного сотрудничества в этой сфере.

В современную эпоху медиа и платформы социальных сетей также стали решающим инструментом в ходе конфликтов с точки зрения своевременного и полного информирования международной и местной общественности, формирования общественного мнения.

Таким образом, наше сотрудничество со средствами массовой информации дало положительные результаты в плане освещения в СМИ международных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана в ходе I и II Карабахских войн, а также проведенных нами в послевоенный период миссий по установлению фактов, публикации соответствующих отчетов и обращений к международному сообществу.

Полагаю, что организация тематических тренингов по правам человека для представителей СМИ, проведение кампаний по повышению осведомленности общественности по вопросам профессиональной этики и правового регулирования с использованием цифровых платформ, а также усиление совместных мер по повышению медиаграмотности могут внести положительный вклад в дальнейшее повышение эффективности деятельности в сфере СМИ и укрепление взаимного доверия между СМИ и обществом",- добавила С.Алиева.