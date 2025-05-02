Госдолг Армении пробил еще одно дно

По состоянию на конец марта 2025 года государственный долг Армении достиг почти $13,6 млрд, увеличившись на 5,8%, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Министр финансов Армении Ваге Ованнисян сообщил, что по состоянию на 31 марта совокупный госдолг страны составил 5 трлн 318 млрд драмов, что на 4,4% больше по сравнению с концом 2024 года.

По его словам, в конце 2024 года объём долга составлял около $12,8 млрд, что означает рост на 6,2% по сравнению с 2023 годом в номинальном выражении.

Министр также отметил увеличение доли внутреннего долга - теперь она составляет 50% от общего объёма.