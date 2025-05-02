В Ходжалинском районе взорвался боеприпас, есть пострадавший
На территории освобожденного от оккупации села Ханйурд Ходжалинского района 2 мая взорвался боеприпас.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили пресс-служба МВД, Генпрокуратура и АNAMA.
Житель села Джалилли Товузского района Агшин Ариф оглу Мамедов 2008 г..р. получил травму правой руки в результате взрыва детонатора ручной гранаты. В результате происшествия у пострадавшего было ампутировано 3 пальца.
По факту в Ходжалинской районной прокуратуре проводится расследование.
"АNAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призывают граждан соблюдать правила безопасности, не трогать опасные предметы, соблюдать знаки о минной опасности и не заходить на незнакомые территории", - говорится в сообщении.
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