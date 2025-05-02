https://news.day.az/world/1749732.html Эвакуация населения в Чили из-за потенциальной угрозы цунами - ВИДЕО Эвакуация населения в Пунта-Аренас, Чили, из-за потенциальной угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,4 у южного побережья Аргентины. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Эвакуация населения в Чили из-за потенциальной угрозы цунами - ВИДЕО
Эвакуация населения в Пунта-Аренас, Чили, из-за потенциальной угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,4 у южного побережья Аргентины.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее сообщалось, что на юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5.
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