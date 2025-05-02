Эвакуация населения в Чили из-за потенциальной угрозы цунами

Эвакуация населения в Пунта-Аренас, Чили, из-за потенциальной угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,4 у южного побережья Аргентины.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее сообщалось, что на юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5.