В Баку расширят парк общественного транспорта

В ближайшее время в Баку ожидается умеренное увеличение количества автобусов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Вели Мамедов, глава Департамента коммуникаций Агентства наземного транспорта (AYNA) Министерства цифрового развития и транспорта, выступая на панельной сессии II Форума "Общественные процессы в плоскости СМИ", организованного в Баку MEDİA.

По его словам, в Баку на маршрутах ежедневно работают свыше 2200 автобусов, которые обслуживают более одного миллиона пассажиров в день: "В рамках стратегии устойчивого развития планируется модернизация транспортной системы столицы с целью вхождения Баку в число 30 ведущих городов мира к 2030 году".

Говоря о грузоперевозках, Мамедов также отметил, что в Азербайджане на сегодняшний день насчитывается около 14 тысяч грузовых транспортных средств типа TIR, находящихся в собственности местных компаний.

"По сравнению с 2022 годом это на 10 тысяч единиц больше. Подобный рост способствует созданию новых рабочих мест", - сказал Мамедов.