https://news.day.az/society/1749570.html Университет АДА проводит ярмарку карьеры с участием более 100 компаний и госучреждений В 2025 году на ярмарке карьеры в Университете АДА представлены 152 компании и госучреждений. Как передает Day.Az, об этом сообщила журналистам менеджер сервиса по выбору карьеры Университета АДА Тарана Асланова. Она отметила, что количество участвующих компаний достигло рекордного уровня.
Университет АДА проводит ярмарку карьеры с участием более 100 компаний и госучреждений
В 2025 году на ярмарке карьеры в Университете АДА представлены 152 компании и госучреждений.
Как передает Day.Az, об этом сообщила журналистам менеджер сервиса по выбору карьеры Университета АДА Тарана Асланова.
Она отметила, что количество участвующих компаний достигло рекордного уровня.
"Это уже 13-я ярмарка карьеры, проводимая в Университете АДА, и она стала настоящей традицией. В ярмарке принимают участие как выпускники, так и студенты. На данный момент компании, представленные на мероприятии, проводят презентации в различных отраслях промышленности", - добавила она.
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