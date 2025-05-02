Университет АДА проводит ярмарку карьеры с участием более 100 компаний и госучреждений

В 2025 году на ярмарке карьеры в Университете АДА представлены 152 компании и госучреждений.

Как передает Day.Az, об этом сообщила журналистам менеджер сервиса по выбору карьеры Университета АДА Тарана Асланова.

Она отметила, что количество участвующих компаний достигло рекордного уровня.

"Это уже 13-я ярмарка карьеры, проводимая в Университете АДА, и она стала настоящей традицией. В ярмарке принимают участие как выпускники, так и студенты. На данный момент компании, представленные на мероприятии, проводят презентации в различных отраслях промышленности", - добавила она.