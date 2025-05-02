Сколько человек получили пенсию на особых условиях?

За апрель 2025 года количество получателей трудовой пенсии на особых условиях составило 147 893 человека.

Об этом сообщил Государственный фонд социальной защиты Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что из них 111 808 человек получили пенсию по возрасту, 14 189 человек - по инвалидности, а 21 896 человек - по случаю потери кормильца.