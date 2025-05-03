Блэкаут произошел на Бали

Масштабное отключение электроэнергии произошло 2 мая на острове Бали в Индонезии. По данным местного издания Detikbali, электричества не было около четырех часов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Наблюдается отключение электроэнергии из-за сбоев. В настоящее время мы все восстанавливаем", - приводятся слова представителя отдела по связям с общественностью энергетической службы.

Причиной сбоя, по предварительным данным, стало повреждение подводного кабеля. Из-за перебоев с электричеством, как следует из материала, на Бали отключилось несколько светофоров, это спровоцировало образование заторов на дорогах.

Напомним, что 28 апреля массовые перебои в подаче электричества и связи произошли в Испании и Португалии. В частности, отключения электричества наблюдались в Мадриде, Барселоне, Севилье, Валенсии и Ла-Корунье. В некоторых участках Испании транспортное движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.