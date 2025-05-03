Робот напал на людей в Китае

В Китае антропоморфный робот Unitree H1 напал на людей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Он начал хаотично двигаться и даже уронил компьютер, управлявший им.

Отмечается, что такое поведение машины обусловлено тем, что она находилась в состоянии падения и пыталась стабилизироваться, включив автокоррекцию.

Инженерам пришлось срочно отключить его от сети, чтобы остановить.

Представляем вашему вниманию данное видео: