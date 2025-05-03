https://news.day.az/hitech/1749764.html Робот напал на людей в Китае - ВИДЕО В Китае антропоморфный робот Unitree H1 напал на людей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Он начал хаотично двигаться и даже уронил компьютер, управлявший им. Отмечается, что такое поведение машины обусловлено тем, что она находилась в состоянии падения и пыталась стабилизироваться, включив автокоррекцию.
Робот напал на людей в Китае - ВИДЕО
В Китае антропоморфный робот Unitree H1 напал на людей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Он начал хаотично двигаться и даже уронил компьютер, управлявший им.
Отмечается, что такое поведение машины обусловлено тем, что она находилась в состоянии падения и пыталась стабилизироваться, включив автокоррекцию.
Инженерам пришлось срочно отключить его от сети, чтобы остановить.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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