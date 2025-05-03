Microsoft порадовала пользователей

Компания Microsoft отменила использование паролей при регистрации новых пользователей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет издание The Verge.

Отмечается, что компания в течение многих лет давала возможность входить в Windows без пароля и даже предоставляла пользователям опцию удалять пароли из своих учетных записей.

Теперь новых пользователей просят использовать более безопасные методы: ключи доступа, push-уведомления, либо ключи безопасности.

"Новые учетные записи Microsoft теперь будут "без пароля по умолчанию". Новые пользователи будут иметь несколько вариантов входа в свою учетную запись без пароля, и им никогда не придется регистрировать пароль. Существующие пользователи могут зайти в настройки своей учетной записи, чтобы удалить свой пароль", - заявили в компании.