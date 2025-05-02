Google и Apple готовят новшество

Технологические гиганты Google и Apple ведут активные переговоры о потенциальном внедрении передовой модели искусственного интеллекта Gemini в операционную систему iPhone. Этот шаг может значительно расширить возможности голосового помощника Siri, позволяя ему обрабатывать более сложные запросы пользователей. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи подтвердил, что компании близки к достижению договоренности об интеграции Gemini в iPhone. Цель этого сотрудничества - использовать мощные аналитические способности ИИ Google для улучшения функциональности Siri, особенно при работе с комплексными задачами, выходящими за рамки текущих возможностей.

Возможность такого партнерства обсуждалась в индустрии давно. Еще в июне прошлого года старший вице-президент Apple Крейг Федериги намекал на интерес компании к предоставлению пользователям выбора между различными ИИ-моделями в будущем, включая решения от Google. В настоящее время новая система ИИ от Apple - Apple Intelligence - уже интегрирована с чат-ботом OpenAI. Apple Intelligence перенаправляет ChatGPT запросы, которые не может обработать самостоятельно, как отмечает The Verge.

Сундар Пичаи уточнил, что лично обсуждал детали потенциального партнерства с главой Apple Тимом Куком. По словам Пичаи, Тим Кук проявлял интерес к разработке и планам развития Gemini. Важно отметить, что сам Тим Кук ранее подтвердил намерение Apple добавить в Apple Intelligence дополнительные сторонние ИИ-модели в течение этого года. При этом, источники указывают, что сделка конкретно по Gemini, как предполагается, может быть завершена ближе к концу 2025 года.

Если соглашение будет достигнуто, Gemini станет второй крупной сторонней ИИ-системой, интегрированной в экосистему Apple, наряду с OpenAI.