В Баку состоялось открытие Международного форума ковра

В Бакинском бизнес-центре состоялось открытие Международного форума ковра, который собрал ведущих специалистов, дизайнеров, производителей и исследователей ковровой индустрии, сообщает Day.Az.

Форум проводится в рамках Международного фестиваля ковра, организованного Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке министерства экономики Азербайджана и Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) со 2-4 мая.

Среди спикеров председатель Совета правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов, председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, заместитель исполнительного директора AZPROMO Турал Гаджылы.

Программа форума включает пленарные сессии, тематические панельные дискуссии, B2B-встречи, а также специальные секции для молодых ученых с участием представителей Азербайджана, Грузии, Латвии, Туркменистана, Японии, Кыргызстана, Румынии, Великобритании, Ирана, России, Казахстана, Узбекистана.

С 3 по 4 мая фестиваль продолжится на исторических улицах Ичеришехер. Древние караван-сараи и площади примут выставки ковров, мастер-классы, интерактивные театральные представления и музыкальные мероприятия. Представители разных стран мира покажут свои традиции ковроткачества, будут функционировать национальные павильоны стран-участниц. Также организованы выставки мастеров искусств - Эльдара Микаилзаде, Айдан Салаховой, Самиры Аллахвердиевой, Фаига Ахмеда и т.д., различные красочные и интерактивные перформансы.

Основной целью фестиваля, является популяризация азербайджанского искусства ковроткачества в мировом масштабе, демонстрация его богатого наследия и перспектив будущего развития, а также обмен опытом и навыками с мировыми мастерами ковроделия.

Отметим, что фестиваль совпадает с 25-летием включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летием включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Более подобная программа фестиваля на сайте https://bakucarpetfest.az/