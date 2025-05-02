В Карабахе продолжаются бесплатные медосмотры

В рамках Программы "Великое возвращение", при организации министерства здравоохранения Азербайджана Мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой минздрава 1-2-го мая провела в городе Лачин двухдневные офтальмологические медицинские осмотры граждан.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.

"Основной целью офтальмологической акции является оперативное обследование граждан, предотвращение ухудшения зрения, выявление ранней патологии зрения и назначение соответствующего лечения. В ходе акции было отмечено, что порой симптомы глазных заболеваний могут остаться незамеченными. С целью выявления патологии глаз на начальных стадиях специалисты Центра дали рекомендации местным жителям регулярно проходить общий офтальмологический осмотр. В завершение были даны ответы на вопросы участников акции. В целом в рамках двухдневной офтальмологической акции планируется обследование около 150 граждан.

Следует отметить, что министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в информации ведомства.