Экс-премьер Южной Кореи хочет побороться за пост президента

Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, который исполняет обязанности президента до 2 мая, собирается участвовать в выборах главы государства 3 июня.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Рёнхап".

"Я сделаю все, чтобы народ выбрал меня на предстоящих президентских выборах", - заявил он.

Хан Док Су также сделал несколько предвыборных обещаний. По его словам, для конституционных реформ ему потребуется три года, после он готов уйти в отставку. На данный момент президентский срок составляет пять лет.

Кроме того, южнокорейский политик упомянул в своей речи американские пошлины. Он заявил, что хочет использовать свой экономический опыт для решения кризиса в торговле.