Китайская электростанция меняет вращение Земли и увеличивает день

Китай замедлил вращение Земли и увеличил продолжительность дня.

Как передает Day.Az об этом сообщили ученые из NASA.

Это произошло из-за огромной дамбы. Крупнейшая в мире электростанция "Три ущелья" удерживает десятки миллиардов тонн воды, влияя на распределения массы всего земного шара.

Из-за этого продолжительность дня увеличилась на 0,06 микросекунды, а ось планеты сдвинулась на 2,5 сантиметра.