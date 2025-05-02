https://news.day.az/unusual/1749603.html Китайская электростанция меняет вращение Земли и увеличивает день Китай замедлил вращение Земли и увеличил продолжительность дня. Как передает Day.Az об этом сообщили ученые из NASA. Это произошло из-за огромной дамбы. Крупнейшая в мире электростанция "Три ущелья" удерживает десятки миллиардов тонн воды, влияя на распределения массы всего земного шара.
Китайская электростанция меняет вращение Земли и увеличивает день
Китай замедлил вращение Земли и увеличил продолжительность дня.
Как передает Day.Az об этом сообщили ученые из NASA.
Это произошло из-за огромной дамбы. Крупнейшая в мире электростанция "Три ущелья" удерживает десятки миллиардов тонн воды, влияя на распределения массы всего земного шара.
Из-за этого продолжительность дня увеличилась на 0,06 микросекунды, а ось планеты сдвинулась на 2,5 сантиметра.
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