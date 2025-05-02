США могут ввести запрет на въезд Амаль Клуни

Армянка ливанского происхождения Амаль Клуни - жена голливудского актера Джорджа Клуни - может попасть под санкции США и получить запрет на въезд в эту страну.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

В феврале американский лидер издал указ, который позволяет вводить санкции против лиц, вовлеченных в расследования против союзников Америки. Позднее издание Financial Times со ссылкой на министерство иностранных дел Великобритании предостерегло, что закон может коснуться ряда юристов, в том числе Амаль Клуни, которая участвовала в подготовке ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта в Международном уголовном суде (МУС).