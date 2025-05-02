https://news.day.az/tourism/1749562.html Китайский турист заломал североафриканца за попытку кражи - ВИДЕО Китайский турист в Барселоне взял на болевой североафриканца, пытавшегося украсть его камеру. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Китайский турист заломал североафриканца за попытку кражи - ВИДЕО
Китайский турист в Барселоне взял на болевой североафриканца, пытавшегося украсть его камеру.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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