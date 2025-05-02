Анекдоты про "европейское будущее" Армении

Автор: Акпер Гасанов

В поистине нелепое положение поставлены все те, не только армянские, но и европейские политики, которые взяли за привычку регулярно заявлять о том, что РА раз и навсегда выбрала путь европейской интеграции.

"Мы пока не получали заявку от Армении о членстве в Евросоюзе. Когда получим, тогда и обсудим", - заявила в интервью радиостанции "Свобода" Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Да, в прошлом месяце парламент Армении принял законопроект о начале процесса членства в ЕС. В то же время официальный Ереван заявляет, что, хотя законопроект соответствует программе углубления отношений с Евросоюзом и сбалансированной внешней политике Армении, однако это не является заявкой на членство в ЕС.

"Для подачи заявки Армения должна пройти ряд процедур, когда все будет, тогда и рассмотрим", - заключила Кос.

То есть, она поведала ровно о том, о чем мы писали уже очень давно. А писали мы о том, что Армении никакое членство в ЕС, как минимум в обозримом будущем, не светит. Приводили мы в пример и братскую Турцию, которая еще в 1963 году страна подписала Договор с Европейским экономическим сообществом (предшественником ЕС), в котором декларируется ее право вхождения в Евросоюз, но так до сих пор и не стала полноправным членом ЕС.

Напоминали мы и о примерах Грузии и Украины, которым, как известно, давно уже обещали ускорение принятия в члены Евросоюза. Но, сейчас, в случае с Украиной, этот вопрос отложили аж до 2030 года, да и то без гарантии стопроцентного принятия ее в ЕС. А в случае с Грузией и вовсе слышны речи из Брюсселя и Парижа о том, что не так уже и соответствует Грузия званию кандидата на полноправное членство в ЕС.

Спекуляции и манипуляции? Конечно. В Азербайджане давно и прекрасно знают, что из себя представляют обещания европейских политиков. Верить их словам - значит демонстрировать верх наивности. В отношениях с ЕС нужно придерживаться очень простого правила - развивать с ними отношения так, чтобы это было выгодно нашей стране. Проще говоря, прагматизм должен превалировать над романтизмом. Ибо, играя именно на романтических, это я подобрал деликатное слово, ожиданиях по отношению к ЕС, можно попасть в ловушку, расставленную циничными и прожженными политиками в том же самом Брюсселе и Париже.

Поразительно, но очевидная и бесспорная истина так и не доходит до той части армянского общества, которое поверило в то, что есть у РА возможность кардинальной смены геополитического ориентира. Смешно за всем этим наблюдать по целому ряду причин. Начиная с того, что в Гюмри все еще находится российская военная база, играющая крайне важную роль в выборе геополитических ориентиров официального Еревана.

Также замечу, что из России все чаще и громче звучат напоминания о том, что у Еревана не получится "усидеть на двух стульях", ему необходимо сделать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским Союзом. Так что, в конечном итоге мы все увидим, как руководство Армении вынуждено будет либо крестик снять, либо трусы надеть. Весело за всем эти наблюдать уже сейчас.

В том числе и потому, что товарооборот с ЕАЭС у Армении намного выше, чем с ЕС. И, что важно, особых надежд на изменение баланса в пользу ЕС не существует. Нет у Армении для ЕС ничего такого, в чем жизненно были бы заинтересованы, нуждались в ЕС. Это вам не Азербайджан, о котором в ЕС, скрепя сердце и скрипя зубами говорят европейские чинуши разного уровня, что наша страна играет важнейшую роль в энергетической безопасности Европы.

Да, у Азербайджана на руках, говоря словами действующего президента США Дональда Трампа, есть много козырей. И это не только нефть и газ, но и логистика. Причем, многие из проектов, коим ныне аплодируют даже в США и ЕС, были реализованы вопреки препонам с их стороны, которые были связаны с попытками вытащить Армению из болота самоизоляции, куда она забрела по собственной инициативе, выбрав путь территориальных претензий к Азербайджану.

Плюс, Армению снова "колбасит". Да, о какой-то внутриполитической стабильности в этой стране и говорить не приходится. Вон, оппозиция людей на улицы зазывает, процедуру импичмента премьер-министру Армении Николу Пашиняну готовит. И все это на фоне возврата под контроль "реваншистов" второго по величине города РА Гюмри. Там уже вовсю укрепляет свою власть Вардан Гукасян - лицо, не обезображенное интеллектом, предпочитающее действовать по "понятиям", а не по закону.

Как видим, в сложившихся условиях про европейское будущее Армении можно говорить только в рамках застольных тостов в Ереване. Или же в рамках очередного анекдота на сей счет. Собственно, на то и намекнула Марта Кос. И уже совсем не важно, дошел ли ее сарказм до граждан РА или нет. Важно то, что будущее Армении давно уже определяется не гражданами и даже не руководством этой страны. А это, называя вещи своими именами, именуется потерей инструментов суверенитета и независимости.