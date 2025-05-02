Какова доля гарантий по кредитам на современные оросительные системы в Азербайджане?

Агентство аграрного кредита и развития Азербайджана предоставляет гарантии до 60 процентов на кредиты для ирригационных систем в рамках пилотного проекта "Продовольственная пшеница".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня за круглым столом в рамках IV Форума по развитию агробизнеса в Баку сказал заместитель заведующего кредитным отделом Агентства аграрного кредита и развития Эмиль Хасанмедов.

По его словам, существует ряд проблем в сфере кредитования аграрного сектора. "Если взглянуть на общий объем кредитов, направленных в аграрную сферу в последние годы, можно заметить, что эта сумма очень мала. Основные трудности связаны с высокой рискованностью кредитов, предоставляемых в аграрной сфере", - отметил Хасанмедов.

Он подчеркнул, что предоставление гарантий по таким кредитам возможно с использованием механизма субсидирования процентов: "Как Агентство, мы приняли важные меры для поддержки аграрного сектора. В частности, на кредиты, выделяемые банками для финансирования современных ирригационных систем в рамках пилотного проекта "Продовольственная пшеница", мы предусмотрели гарантии до 60 процентов"

В то же время в число предстоящих мер также включена выплата агентством значительной части процентов по этим кредитам.

"Кроме того, одна из проблем заключается в отсутствии единой платформы для управления финансированием. В настоящее время мы активно работаем над созданием такой платформы", - добавил он.