В Баку насмерть сбит пешеход

В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошёл 28 апреля.

Так, Хасанова Севиндж (1979 года рождения), управляя автомобилем марки "Nissan Note", сбила пешехода, Хасанова Абдулбаги (1953 года рождения), который находился на пешеходном переходе.

От полученных травм он скончался 1 мая в реанимационном отделении 1-го Клинического Медицинского Центра.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.