https://news.day.az/economy/1749751.html В Азербайджане усовершенствуют в аграрное страхование Предусмотрены меры по усовершенствованию в аграрном страховании. Об этом сказал сегодня заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев на Форуме по развитию агробизнеса в Баку, сообщает Day.Az.
В Азербайджане усовершенствуют в аграрное страхование
Предусмотрены меры по усовершенствованию в аграрном страховании.
Об этом сказал сегодня заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев на Форуме по развитию агробизнеса в Баку, сообщает Day.Az.
Он отметил, что это включает в себя повышение доверия, будь то управление рисками, внедрение инновационных методов или страхование.
"Предполагается улучшение финансирования микропредпринимателей как банками, так и НКО. Предусмотрены инициативы, направленные на увеличение возможностей финансирования НКО, занимающихся кредитованием, как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал Т.Алиев.
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