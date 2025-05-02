В Азербайджане усовершенствуют в аграрное страхование

Предусмотрены меры по усовершенствованию в аграрном страховании.

Об этом сказал сегодня заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев на Форуме по развитию агробизнеса в Баку, сообщает Day.Az.

Он отметил, что это включает в себя повышение доверия, будь то управление рисками, внедрение инновационных методов или страхование.

"Предполагается улучшение финансирования микропредпринимателей как банками, так и НКО. Предусмотрены инициативы, направленные на увеличение возможностей финансирования НКО, занимающихся кредитованием, как внутри страны, так и за ее пределами", - сказал Т.Алиев.