Азербайджан не признал десятки дипломов иностранных вузов

В течение апреля 351 из 433 обращений в связи с признанием диплома иностранного вуза получили положительный отзыв, обращения 82 человек были отклонены.

Об этом Day.Az сообщили в TKTA.

Большинство обращений - 75 заявок были связаны с медицинскими специальностями, 29 - с бизнес-менеджментом, 29 - с финансами и 25 - с экономикой.