https://news.day.az/society/1749657.html Азербайджан не признал десятки дипломов иностранных вузов В течение апреля 351 из 433 обращений в связи с признанием диплома иностранного вуза получили положительный отзыв, обращения 82 человек были отклонены. Об этом Day.Az сообщили в TKTA. Большинство обращений - 75 заявок были связаны с медицинскими специальностями, 29 - с бизнес-менеджментом, 29 - с финансами и 25 - с экономикой.
Азербайджан не признал десятки дипломов иностранных вузов
В течение апреля 351 из 433 обращений в связи с признанием диплома иностранного вуза получили положительный отзыв, обращения 82 человек были отклонены.
Об этом Day.Az сообщили в TKTA.
Большинство обращений - 75 заявок были связаны с медицинскими специальностями, 29 - с бизнес-менеджментом, 29 - с финансами и 25 - с экономикой.
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