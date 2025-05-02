На вокзале в Амстердаме произошло нападение с ножом

В результате нападения с ножом на Центральном вокзале Амстердама пострадал человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Telegraaf.

"Инцидент с ножевым ранением произошел примерно в 5:45 утра по местному времени. Пострадавший был доставлен в больницу", - уточняет издание.

Отмечается, что подозреваемый был задержан на вокзале сотрудниками полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.