https://news.day.az/world/1749588.html На вокзале в Амстердаме произошло нападение с ножом - есть пострадавший В результате нападения с ножом на Центральном вокзале Амстердама пострадал человек. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Telegraaf. "Инцидент с ножевым ранением произошел примерно в 5:45 утра по местному времени. Пострадавший был доставлен в больницу", - уточняет издание.
На вокзале в Амстердаме произошло нападение с ножом - есть пострадавший
В результате нападения с ножом на Центральном вокзале Амстердама пострадал человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Telegraaf.
"Инцидент с ножевым ранением произошел примерно в 5:45 утра по местному времени. Пострадавший был доставлен в больницу", - уточняет издание.
Отмечается, что подозреваемый был задержан на вокзале сотрудниками полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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