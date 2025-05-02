Каковы условия для получения второго высшего образования в Азербайджане? - ответ эксперта
В Азербайджане получение второго высшего образования занимает особое место среди форм и уровней высшего образования. Этот вид образования предназначен для тех, кто хочет получить знания в другой области, отличной от своей предыдущей специальности.
Каковы условия для получения второго высшего образования?
Как сообщает Day.Az, по этому вопросу дал разъяснение эксперт в области образования Камран Асадов:
"Согласно законодательству, претендовать на второе высшее образование могут только лица, имеющие диплом бакалавра. То есть любой человек, окончивший вуз, независимо от специальности, может поступить в другой университет. Для этого с 1 мая по 30 августа необходимо зайти на сайт portal.edu.az, создать личный кабинет и загрузить необходимые документы", - заявил эксперт.
Второе высшее образование можно получить в двух форматах:
Экзамен. При этом экзамен проводит не Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), а само высшее учебное заведение.
Собеседование. Чаще всего экзамены проходят по специальности "право" в Бакинском государственном университете (БГУ) и Нахчыванском государственном университете (НГУ). Независимо от первой специальности, абитуриенты могут получить образование по этой дисциплине.
Эксперт отметил, что за исключением специальностей "право" и "медицина", поступление по другим направлениям возможно через собеседование. Однако на педагогические специальности второе высшее образование не распространяется. Второе образование возможно только на платной основе, и льготные категории граждан не могут воспользоваться этим правом.
"То есть лица из числа вынужденных переселенцев или представители других льготных категорий не могут получить второе высшее образование через портал бесплатно. Они могут получить образование бесплатно только в случае участия в экзаменах, организуемых ГЭЦ, даже если это второе или третье образование. Но если они поступают через портал без участия ГЭЦ - обучение будет платным", - заключил Асадов.
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