Каковы условия для получения второго высшего образования в Азербайджане?

В Азербайджане получение второго высшего образования занимает особое место среди форм и уровней высшего образования. Этот вид образования предназначен для тех, кто хочет получить знания в другой области, отличной от своей предыдущей специальности.

Каковы условия для получения второго высшего образования?

Как сообщает Day.Az, по этому вопросу дал разъяснение эксперт в области образования Камран Асадов:

"Согласно законодательству, претендовать на второе высшее образование могут только лица, имеющие диплом бакалавра. То есть любой человек, окончивший вуз, независимо от специальности, может поступить в другой университет. Для этого с 1 мая по 30 августа необходимо зайти на сайт portal.edu.az, создать личный кабинет и загрузить необходимые документы", - заявил эксперт.

Второе высшее образование можно получить в двух форматах:

Экзамен. При этом экзамен проводит не Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), а само высшее учебное заведение.

Собеседование. Чаще всего экзамены проходят по специальности "право" в Бакинском государственном университете (БГУ) и Нахчыванском государственном университете (НГУ). Независимо от первой специальности, абитуриенты могут получить образование по этой дисциплине.

Эксперт отметил, что за исключением специальностей "право" и "медицина", поступление по другим направлениям возможно через собеседование. Однако на педагогические специальности второе высшее образование не распространяется. Второе образование возможно только на платной основе, и льготные категории граждан не могут воспользоваться этим правом.